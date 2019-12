POL-AUR: Esens - Lack zerkratzt; Esens - Berauscht gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Lack zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Esens einen schwarzen Hyundai Tucson beschädigt. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr zerkratzte der Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Beifahrertür. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Neuharlingersieler Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Berauscht gefahren

Ein Autofahrer aus Moorweg ist am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Esens von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Mercedes-Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

