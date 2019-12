Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt; Großefehn - Radfahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Leerer Landstraße in Aurich sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 14.40 Uhr in Richtung Schirum unterwegs. Er fuhr auf eine vorausfahrende 36-jährige VW-Fahrerin auf, die verkehrsbedingt abbremste. Die 36 Jahre alte Frau aus Barßel und ihr 70-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Großefehn - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin ist es am Donnerstag auf der Jahnstraße in Großefehn gekommen. Der 57 Jahre alte Fahrer eines VW Touran bog gegen 16.40 Uhr von der Jahnstraße nach rechts in den Postweg und übersah dabei auf dem dortigen Radweg die 18-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die 18-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell