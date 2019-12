Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrerin leicht verletzt; Großheide - Schuppen in Brand geraten

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Norden leicht verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr übersah ein 22 Jahre alter VW-Fahrer aus Norden an der Straße Am Markt die herannahende Radfahrerin, als er seine Autotür öffnete. Es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Sonstiges Geschehen

Großheide - Schuppen in Brand geraten

In Großheide ist am Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Bauernhofs ein Feuer ausgebrochen. Ein Schuppen auf dem Grundstück am Dornumer Weg im Ortsteil Arle geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Gebäude brannte komplett nieder. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Arle und Großheide waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

