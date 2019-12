Polizei Paderborn

POL-PB: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht Zeugen einer Vekehrsunfallflucht in der Penzlinger Straße in Paderborn. Dort war am Montagmorgen gegen 06.40 Uhr ein unbekannter Fahrer in einem schwarzen VW Passat in Richtung Driburger Straße unterwegs. Dabei stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines roten Honda Civics, der in einer Parkbucht abgestellt war. Beide Spiegel wurden abgerissen. Der Passatfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

