Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Sitzgruppe beschädigt; Georgsheil - Katalysatoren gestohlen; Aurich - Autos zusammengestoßen; Aurich - Unfall auf Esenser Straße

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Sitzgruppe beschädigt

Unbekannte haben am Kirchweg in Ihlow eine Sitzgruppe beschädigt. Die Täter besprühten an der Ecke Loogstraße die Sitzgruppe aus Holz und die Scheiben von zwei Infokästen mit roter Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 29.11.2019, 16 Uhr, und Donnerstag, 5.12.2019, 8.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04929 1310.

Georgsheil - Katalysatoren gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag sind in Georgsheil aus zwei Transportern die Katalysatoren gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Gewerbestraße. Aus zwei dort abgestellten Renault Transportern bauten die unbekannten Täter die Katalysatoren aus und entwendeten sie. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autos zusammengestoßen

Bei einem Unfall auf der Julianenburger Straße in Aurich sind am Dienstag vier Personen leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Auricherin wollte gegen 20.40 Uhr mit ihrem Citroen C4 von der Julianenburger Straße nach links in die Kirchdorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW-Fahrer, der in Richtung Pferdemarktkreuzung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-jährige Fahrer des VW Touran aus Aurich und seine drei Insassen im Alter von 22, 23 und 24 Jahren wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Unfall auf Esenser Straße

Zu einem Verkehrsunfall auf der Esenser Straße ist es am Dienstag gegen 15 Uhr in Aurich gekommen. Ein grauer Opel Astra war in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. Zwischen Sparkasse und Blücherkaserne wurde der Opel durch einen Transporter beschädigt, der auf den Fahrstreifen nach links wechselte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

