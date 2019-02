Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Langsamer Start in die Motorradsaison

Mittelbaden (ots)

Die ersten frühlingshaften Tage des Jahres verlocken Motorradfahrer dazu, ihr Zweirad in den kommenden Tagen über die reizvollen Strecken führen zu wollen. Dass die Natur jedoch noch nicht gänzlich auf Motorradsaison umgestellt hat, musste ein Motorradfahrer am letzten Wochenende schmerzhaft feststellen. Der Mann war am vergangenen, durchaus sonnigen Samstag kurz vor 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 33 bei Biberach unterwegs, als er in der langgezogenen Rechtskurve der Abfahrt zur B 415 auf eisglatter Fahrbahn wegrutschte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Auch wenn die nun milderen Temperaturen zu einem schnellen Start in die (Vor-) Saison verführen, empfiehlt die Polizei doch vorsichtig zu starten. Neben einem gründlichen Check des Motorrads, sollte sich auch der Fahrer selbstkritisch betrachten: Nach der längeren Pause muss die Routine erst wieder erlangt werden. Die ersten Kilometer des Jahres sollten also achtsam gefahren werden. Auch die anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich erst wieder an die Motorräder und ihre schmale Silhouette gewöhnen.

