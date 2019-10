Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geldbörse und Mobiltelefon aus Fahrradkorb gestohlen

Gescher (ots)

Am Freitagabend nutzte ein noch unbekannter Täter gegen 19.55 Uhr aus, dass eine 40-jährige Frau ihr Fahrrad auf der Hofstraße abgestellt hatte, gerade eine Tür aufschließen wollte und deshalb ihren persönlichen Gegenstände noch im Fahrradkorb lagen. Der Dieb entwendete die Geldbörse sowie das Mobiltelefon und rannte davon. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle volle Haare, südländisches Aussehen, orangefarbene Jacke Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

