Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet +++

Oldenburg (ots)

Zu Beginn dieser Woche stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Bohlkenweg (Bloherfelde) ein. In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch, jeweils etwa 7 Uhr, hebelten die Einbrecher mit einem Werkzeug das rückwärtige Küchenfenster auf kletterten in das Innere des Hauses. Sie durchwühlten dort mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit einer geringen Menge an Bargeld und Schmuck. Hinweistelefon für Zeugen: 0441/790-4115 (1057298)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell