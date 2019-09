Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tageswohnungseinbruch +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag ist es im Zeitraum von 08:45 bis 12:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Godensholt, Gemeinde Apen, Edewechter Straße 26, gekommen. Bereits am Montag hatten unbekannte Täter einen ähnlich gelagerten Einbruch in ein nur wenige Kilometer entferntes Haus im Schafsweg verübt. Im aktuellen Fall wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Wohnhaus wurden Schränke und Behältnisse durchsucht; entwendet wurden Uhren, Schmuck und Sammlermünzen. Der Gesamtschaden beläuft ich auf mehr als 1000 Euro. Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04488/833-150 zu melden.

