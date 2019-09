Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 66-Jähriger nach Matratzenbrand im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es um 2.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen hatte in der Wohnung eines 66-Jährigen eine Matratze Feuer gefangen. Ursache war offenbar eine Zigarette, die sich durch den Sauerstoff eines Beatmungsgerätes erneut entzündet hatte. Nachbarn des 66-Jährigen war es gelungen, das Feuer bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte mit Wasser zu löschen. Der Oldenburger wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand entstand ein lediglich geringer Schaden am Mobiliar. Die Wohnung wurde für die weiteren Ermittlungen von der Polizei beschlagnahmt. (1042297)

