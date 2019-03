Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 7

Hildesheim (ots)

Am 29.03.209, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Nordfahrbahn der Autobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover Süd, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrzeugführer eines BMW Cabrio befuhr hierbei den linken von drei Fahrstreifen. Etwa 500 Meter vor dem Parkplatz "An der Alpe" musste der PKW-Fahrer, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links ausweichen. Dabei geriet er zunächst in den Grünstreifen links der Fahrbahn, bevor er gegen die Außenschutzplanke stieß und von dieser abgewiesen wurde. Anschließend querte der 31-jährige Mann aus Salzgitter mit seinem PKW alle drei Fahrstreifen und stieß nun gegen die rechte Außenschutzplanke. Der mit drei Personen besetzte PKW kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 31-jährige Fahrzeugführer und der gleichaltrige Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine 25-jährige Mitfahrerin, welche sich auf der Rückbank des PKW befand, wurde hingegen schwer verletzt. Da hier der Verdacht eines Wirbelsäulentraumas bestand, wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung vorgenommen. Hierzu wurde das Dach des PKW abgetrennt und die verletzte Frau konnte somit aus dem Fahrzeug gerettet werden. Für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten war die Nordfahrbahn der Autobahn 7 bis circa 13 Uhr teilweise voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf circa 15 Kilometern Länge. Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Hildesheimer Autobahnpolizei auch drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Hildesheim. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter 05121 / 939-0 in Verbindung zu setzen.

