Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nenndorf - Radfahrerin schwer verletzt; Esens - Berauscht unterwegs; Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Nenndorf - Radfahrerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist bereits am Sonntag in Nenndorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 54-jährige Nenndorferin war gegen 14 Uhr mit ihrem Rad auf dem Gastweg in Richtung Nenndorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Haustädter Weg übersah sie offenbar eine von rechts kommende Autofahrerin. Beide Beteiligten bremsten stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Die bislang unbekannte Autofahrerin verließ die Unfallörtlichkeit, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie soll eine Mercedes E-Klasse gefahren haben. Die Autofahrerin und mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 04941 606215.

Esens - Berauscht unterwegs

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Esens auf der Bahnhofstraße von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mercedes-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Der Unbekannte geriet offenbar mit seinem Auto von der Friedenstraße in einen Vorgarten und beschädigte dabei eine Hecke und ein Beet. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

