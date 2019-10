Polizei Dortmund

POL-DO: Großes Theater mit der Puppenbühne: Alle Lüner Erstklässler besuchen den 34. Verkehrssicherheitstag

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1268

Rund 740 Erstklässler aus allen Lüner Grundschulen besuchen Dienstag (5.11.) am 34. Verkehrssicherheitstag der Stadt Lünen das Hilpert-Theater an der Lippe. Spielerisch führt die Puppenbühne der Polizei für Dortmund und Lünen die Jungen und Mädchen durch den Straßenverkehr. Denn die Kinder beginnen, sich ohne ihre Eltern im Straßenverkehr zu bewegen - sie müssen also allein und sicher entscheiden können, ob und wie sie zum Beispiel eine Straße überqueren.

Mehr als 50 Begleiter aus Lehrerkollegien und Elternschaft besuchen ebenfalls die beiden jeweils einstündigen Vorstellungen im Theater. Sie beginnen um 10 und um 15 Uhr. Busse holen die Kinder an ihren Schulen ab. Bezirksdienstbeamte der Polizeiwache Lünen begleiten sie.

Den ersten Verkehrssicherheitstag in Lünen gab es bereits 1984. Mit zwei Ausnahmen (2000 und 2017) findet er jährlich statt, 2019 zum 34. Mal. Mehrere Netzwerkpartner und engagierte Ehrenamtliche ermöglichen diesen Tag. Darunter sind die beteiligten Grundschulen, die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna, das Kulturbüro der Stadt Lünen, die Verkehrswacht Lünen, der Fachbereich Verkehrserziehung beim Schulamt im Kreis Unna, die Sparkasse Lünen, der Chor der Gottfriedschule Lünen und die Verkehrssicherheitsberater des Polizeipräsidiums Dortmund.

Auch der Leiter der Polizeiwache in Lünen, Erster Polizeihauptkommissar Frank Schulz, freut sich auf das große Theater rund um das wichtige Thema "Sicherheit im Straßenverkehr": "Seit mehr als drei Jahrzehnten halten viele Ehrenamtliche den Lüner Verkehrssicherheitstag in ihren Händen. Sie sind es, die den Schulkindern ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen und der Polizei die Möglichkeiten schaffen, wichtige Botschaften zu übermitteln. Ich verspreche allen Gäste eine wirklich spannende Reise durch die Welt des Straßenverkehrs."

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell