POL-DO: Urintests am Straßenrand: Polizei stoppt Pkw-Fahrer mit Verdacht auf Drogenkonsum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1266

72 Fahrzeuge und 96 Personen überprüfte die Polizei am Dienstag (29.10.) auf der Brackeler Straße in der Dortmunder Innenstadt. Am Straßenrand stand eine mobile Toilette, in der 37 Fahrer Urintests abgeben mussten. Innerhalb von fünf Minuten zeigen diese Schnelltests an, ob die überprüfte Person Drogen konsumiert hat.

Bei drei Fahrern bestätigten die Tests den Verdacht. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt, da Drogen auch am Tag nach dem Konsum noch die Sinne und damit die Fähigkeit zum Führen eines Fahrzeugs beeinträchtigen können. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Bei den 72 Fahrzeugkontrollen entdeckten die Polizisten insgesamt 17 Verstöße, darunter waren vier Fahrer ohne Fahrerlaubnis.

Ein Bürger beobachtete den Polizeieinsatz am Straßenrand. Ihm fiel der Fahrer eines VW-Passat auf. Statt an der Kontrollstelle vorbei zu fahren, hielt er an und zog zu Fuß von dannen. Der aufmerksame Bürger informierte die Einsatzkräfte, diese wiederum überprüften den Fußgänger. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-Jährige aus Recklinghausen ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß. Auch er erhielt eine Strafanzeige.

