Polizei Dortmund

POL-DO: Teenager von Auto erfasst und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1263

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vorgestern (27. Oktober) in Dortmund-Kirchlinde, einen Teenager mit seinem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, flüchtete der Mann vom Unfallort. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Sonntagabend gegen 20:30 Uhr ging der Dortmunder auf dem Gehweg der Bockenfelder Straße in Richtung Westen. In Höhe des Friedhofs, kurz hinter der Einmündung im Dorloh, wollte er die Bockenfelder Straße überqueren. Ein schwarzer BMW bog zeitgleich vom Dorloh kommend auf die Bockenfelder Straße in Richtung Westen ab und übersah dabei offensichtlich den Teenager. Der 16-Jährige wurde von der vorderen Stoßstange erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt. Der BMW Fahrer flüchtete.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Huckarde unter 0231 - 132 2121.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell