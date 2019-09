Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendmeldung der PI Bendorf für das Wochenende 27.09.2019- 29.09.2019

Bendorf (ots)

Am 28.09.2019, gegen 16:11 Uhr, ärgerte sich ein 56-jähriger Mann aus Koblenz so über eine Verkehrssituation, dass er auf dem Kauflandparkplatz in Bendorf eine Beule in ein dort geparkten PKW. Der Täter fiel den Besitzer auf und gab die Tat gegenüber der Polizei auch zu.

Am 29.09.2019, gegen 02:11 Uhr kam es zwischen einer 37-jährige Bendorferin und ihrem 41-jähriger Begleiter, ebenfalls aus Bendorf zu Streitigkeiten im Bereich der Ortslage Bendorf. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt, da der Mann die Frau im Rahmen eines Streitgespräches am Arm zog, woraufhin diese hinfiel. Grund dürfte u.a. Alkoholkonsum gewesen sein.

Am 29.09.2019, gegen 06: 45 Uhr wurde hiesige Dienststelle von einer Bedrohung mittels Messer in Vallendar verständigt. Vor Ort konnten zwei männliche Personen, ein 24- jähriger und ein 21- jähriger angetroffen werden, die mitteilten, dass sie von dem persönlich bekannten Beschuldigten bedroht und beleidigt wurden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden Geschädigten dies alles erfanden. Hintergrund waren wohl Beziehungsstreitigkeiten. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt.

In der Zeit vom 27.09.2019, 12:30 Uhr, bis 28.09.2019, 16: 30 Uhr, haben unbekannte Täter in Bendorf, Am Röttchenshammer versucht, einen PKW aufzubrechen. Die Täter versuchten durch Manipulation des Türschlosses in das Fahrzeuginnere zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Hinweise zu verdächtigen Person nimmt die Polizei Bendorf unter 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de entgegen.

Am 27.09.2019, gegen 14:19 Uhr, meldete ein Anwohner der Josef- Görres-Straße 24 in Vallendar, dass man sein Anwesen beschädigt habe. Durch Zeugen wurde ein Art Krankenwagen als Unfallverursacher beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Am 29.09. 2019, gegen 09:07 wurde zunächst ein Radfahrer auf der B 42 von Vallendar in Rtg. Neuwied gemeldet. Gegen 13:10 wurde ein Fahrradfahrer auf der B 42 von Neuwied in Rtg. Vallendar gemeldet. Es dürfte sich um denselben Radfahrer gehandelt haben. Aufgrund des Gefährdungspotentiales bitte die Polizei Personen, die diesen Radfahrer kennen, sich bei der Polizei Bendorf 02622-9402-0, pibendorf@polizei.rlp.de. zu melden, damit ein aufklärendes Gespräch mit dieser Person geführt werden kann.

