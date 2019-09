Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, WE Fr., 27.09.2019/12:00 Uhr - So., 29.09.2019/11:15 Uhr

Andernach (ots)

Diebstahl auf Friedhof Nickenich: Wie erst am Freitag zur Anzeige gebracht wurde, entwendeten bisher unbekannte Täter, im Zeitraum, von Freitag, 20.09.2019, bis Samstag, 21.09.2019, gegen 18:00 Uhr, zum wiederholten Male eine Steinkugel aus einem Grabstein des Friedhofs. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Gasleitung bei Erdarbeiten beschädigt Plaidt: Am frühen Freitagabend, wurde in der Friedhofstraße, bei privaten Baggerarbeiten, eine Erdgasleitung beschädigt, so das Gas austrat. Durch die angeforderte Feuerwehr und Polizeikräfte, wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und die umliegenden Anwohner evakuiert. Eine angeforderte Spezialfirma konnte die Beschädigung schließen und die Gefahrenstelle beseitigen, so dass gegen 22:00 Uhr, die Einsatzmaßnahmen beendet waren, verletzt wurde niemand. Körperliche Auseinandersetzung, tätlicher Angriff auf Polizeibeamten Weißenthurm: Am frühen Samstagmorgen, kam es in einer Wohnung in der Straße "Wohnpark Nette", zunächst zu verbalen Streitigkeiten und Beleidigungen. In der weiteren Folge wurde ein 44-jähriger Mann mit einem gläsernen Gegenstand im Gesicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf. Im Rahmen der Aufnahme wurde ein Beamter durch einen stark alkoholisierten 51-jährigen Mann attackiert. Der Angriff konnte abgewehrt und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Der Angreifer musste auf richterliche Anordnung bis zur Mittagszeit im Gewahrsam verbleiben. Garagenwand beschädigt Andernach: An einem Anwesen in der Pellenzstraße, wurde durch bisher unbekannte Täter, im Zeitraum von Freitagnachmittag, bis zum Samstagvormittag, eine Garagenwand durch Graffiti beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Mehrere Körperverletzungen im Stadtgebiet Andernach: Im Stadtgebiet Andernach, kam es in der Nacht, von Samstag, auf Sonntag, zu mehreren Körperverletzungen. Hierbei wurde niemand schwerwiegender verletzt. Mehrere Strafanzeigen wurden durch die Polizei vorgelegt. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach, 8 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. -Auf den bereits am 27.09.2019 ergangenen Pressebericht zum Verkehrsunfall im Bereich Andernach, B 256, wird verwiesen-

