POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B256 mit möglicher Flucht

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Freitag, den 27.09.19, gg. 15:10h, kam es in Andernach auf der B256 zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW-Touran befuhr, nach Angaben des Fahrers, die B256 aus Richtung Plaidt kommend in Richtung Andernach. Kurz hinter der Ausfahrt Andernach-Süd, kam nach Angaben des Fahrers des VW, ihm ein dunkler Van auf der eigenen Fahrbahn entgegen. Hierdurch habe der Fahrer sich so erschreckt, dass er das Lenkrad nach links riss und anschließend über die entgegenkommende Fahrbahn schlidderte und schließlich seine Fahrt auf einer abgesenkten Leitplanke beendete. Verletzt wurde bei der Fahrt niemand. Nach Angaben des geschädigten Fahrers wäre der Unfall von vielen Verkehrsteilnehmern beobachtet worden, welche auch möglicherweise Hinweise auf den vermeintlichen Verursacher machen könnten. Die Polizei bittet um Mithilfe.

