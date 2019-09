Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in das Büro eines Campingplatzes

Burgen (ots)

In der Zeit vom frühen Abend des Sonntag, dem 22.09.2019 bis zum Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in das Büro eines Burgener Campingplatzes. Dort wurde ein Fenster eingeschlagen und durch dieses in das Büro eingedrungen. Dort entwendeten die bisher unbekannten Täter Bargeld. An dem Bürocontainer entstand zudem erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach unter der Telefonnummer 02605 - 98021510 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 - 98 02 15 10

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell