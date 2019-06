Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060619-526: Einbruch in Selbstbedienungsstation von Geldinstitut

Wipperfürth (ots)

Vermutlich mit dem Ziel einen Geldautomaten zu plündern sind Einbrecher in der vergangenen Nacht (6. Juni) in eine Selbstbedienungsstation eines Geldinstitutes in Wipperfürth-Kreuzberg eingestiegen. Etwa zwischen 02.30 und 03.00 Uhr konnten die Täter zunächst gewaltsam eine auf der Rückseite der Station befindlichen Türe aufhebeln, so dass sie den nicht öffentlichen Befüllbereich betreten konnten. Dort angelangt ließen sie aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im Bereich der Westfalenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

