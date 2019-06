Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040619-523: Mit Mofa verunglückt - Blutprobe entnommen

Bergneustadt (ots)

Auf der Olper Straße in Wiedenest ist am Montag (3. Juni) ein 55-jähriger Mofafahrer im Straßengraben gelandet; er überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt. Nach Zeugenangaben war der Mann ohne Fremdeinwirkung plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Offenbar stand der Bergneustädter erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; er schlief im Gespräch mit den Polizeibeamten mehrfach ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell