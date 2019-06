Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040619-522: Nach Trunkenheitsfahrt Führerschein beschlagnahmt

Waldbröl (ots)

Obwohl er von einem Zeugen auf seine Alkoholisierung angesprochen wurde, hat sich ein 68-Jähriger aus Waldbröl hinter das Steuer gesetzt - nun ist er seinen Führerschein los. Ein Zeuge hatte den 68-Jährigen in Hermesdorf beobachtet, als dieser gegen 20.20 Uhr mit schwankendem Gang in sein Auto eingestiegen war. Als er den Mann daraufhin ansprach, gab dieser an, lediglich Kreislaufbeschwerden zu haben und fuhr davon. Bei der Ausfahrt vom Parkplatz hätte er dabei fast einen Unfall verursacht - ein kreuzender BMW musste abbremsen, um nicht mit dem Wagen zusammenzustoßen. Die alarmierte Polizei konnte den 68-Jährigen kurze Zeit später antreffen, als er sein Fahrzeug gerade geparkt hatte. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, woraufhin eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins fällig waren.

