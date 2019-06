Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030619-520: Über Balkon in Haus eingestiegen

Lindlar (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Hommericher Straße sind Unbekannte am Sonntagabend (2. Juni) eingestiegen. In der Zeit von 18.30 und 21.00 Uhr kletterten die Einbrecher zunächst über eine am Haus aufgefundene Leiter auf einen Balkon und brachen anschließend die Balkontüre auf. Mit Bargeld, einem Laptop sowie Werkzeugen machten sich die Diebe unerkannt aus dem Staub. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

