Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 bei Boppard

Bild-Infos

Download

Boppard (ots)

Auf der Bundesstraße 9, kurz hinter dem Ortsausgang Boppard, fuhr ein LKW mit drei folgenden PKW in Richtung Koblenz. In Höhe der Kläranlage wollte der LKW nach links über die Gegenfahrbahn auf einen Parkplatz fahren. Kurz vor dem Abbiegevorgang wollte der zweite hinter dem LKW fahrende PKW die Fahrzeuge vor ihm überholen. In Höhe des LKWs kam es dann zum Zusammenstoß mit diesem. Die drei Insassen des PKW wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Der an dritter Stelle hinter dem LKW fahrende PKW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW direkt hinter dem LKW auf. Die Insassen des PKW blieben unverletzt. Die B9 musste für ca. 1,5 Std. gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell