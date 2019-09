Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Simmern - Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 28.09.2019 - 29.09.2019, 06:45 Uhr

Unfälle, Sachbeschädigung

Simmern (Hunsrück) (ots)

Verkehrsunfalllage - Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 11 Verkehrsunfälle, wobei es hauptsächlich nur zu Sachschäden kam. Bei zwei Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt. Wildwechsel war bei vier Unfällen unfallursächlich.

Kastellaun - Sachbeschädigung an PKW im Rahmen des Stadtfestes - Zeugenaufruf - In der Nacht auf Samstag wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz der Stadthalle Tivoli beschädigt. Hierbei traten bislang Unbekannte den rechten Außenspiegel ab. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Simmern.

Polizeidirektion Koblenz

PI Simmern, Schaar,PHK

06761/921-0

pisimmern.wache@polizei.rlp.de





