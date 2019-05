Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneuter Brand im Schleidener Tal - Tatverdächtiger legt Geständnis ab - Gemeinsame Erklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Euskirchen

53937 Schleiden-Oberhausen (ots)

Wie am heutigen Freitag berichtet (siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4260922), konnte dank aufmerksamen Zeugen ein Tatverdächtiger rund einen Kilometer entfernt vom Brandgeschehen in Schleiden-Oberhausen festgenommen werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus dem Gemeindegebiet Hellenthal. Noch in der Nacht wurde der Jugendliche von Kripo-Beamten der Ermittlungsgruppe "Blume" vernommen. Diese wurde, wie bereits in der Vergangenheit berichtet, von der Kreispolizeibehörde Euskirchen nach den Brandfolgen im Schleidener Tal eingerichtet.

In seiner Vernehmung räumte der Jugendliche ein, den jüngsten Brand eines Carports in Schleiden-Oberhausen gelegt zu haben. Außerdem gab er die drei Brandlegungen des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums zu. Zudem gestand er weitere Brände, wie den des Wohnhausbrands in Schleiden-Oberhausen vom 01.04.2019, den Brand eines Kirchenanbaus (Pfarrheim) in Hellenthal vom 21.02.2019 und den Brand eines Schuppens in Hellenthal-Blumenthal vom 10.04.2019.

Gegen den Jugendlichen, der bislang polizeilich nicht Erscheinung getreten war, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aachen am heutigen Freitagmittag beim zuständigen Amtsgericht Schleiden ein Haftbefehl beantragt. Ihm wird unter anderem schwere Brandstiftung und in weiteren Fällen einfache Brandstiftung vorgeworfen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten der Bevölkerung, von der der erhoffte und entscheidende Hinweis zur Festnahme kam.

