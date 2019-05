Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trotz PKW-Überschlag, leicht verletzt aus dem VW-Golf gekrochen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Ein Mann (20) aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel befuhr am Donnerstagabend (23:25 Uhr) die Landstraße 11 von Kirchheim kommend in Richtung Arloff. Der 20jährige geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern fuhr rechts in die Böschung wo sich der Wagen überschlug, der anschließend auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die hinzugerufene Feuerwehr kehrte die Fahrbahn und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Euro-Bereichs. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell