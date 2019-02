Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Leerstehendes Hotel brannte

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am späten Freitagabend (23:32 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil in der Scheidtalstraße ein leerstehendes Hotelgebäude in Flammen stand. Zeugen hatten ein Knallgeräusch gehört und wurden so auf den Brand aufmerksam. Eine Seite des Gebäudes stand bei Eintreffen im Bereich des 2. OG bereits zum Teil im Vollbrand. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebäude ist in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Sachbeschädigungen gewesen. Diesmal entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei ermittelt die Brandursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell