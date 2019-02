Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Messerstecherei auf Parkplatz

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag (02:15 Uhr) trafen sich mehrere junge Männer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Georgstraße, um offenbar eine Meinungsverschiedenheit dort auszutragen. Nachdem einer der Männer von einem der anderen mehrere Schläge ins Gesicht einstecken musste, zog er plötzlich ein Messer und verletzte den Angreifer damit am Oberkörper. Daraufhin endete die Auseinandersetzung und Rettungskräfte wurden alarmiert. Diese versorgten die beiden verletzten Personen und brachten sie ins Krankenhaus. Die hinzugezogene Polizei stellte eine sichtbare Alkoholisierung aller Beteiligten fest. Die vor Ort verbliebenen Männer wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung der Wache zugeführt. Einer der Männer leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste aufgrund seines Verhaltens im Gewahrsam verbleiben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

