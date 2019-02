Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

53881 Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Einen Schreck bekamen die Eigentümer eines Einfamilienhauses auf der Kommerner Straße, als sie am Mittwochabend nach Hause kamen. Offenbar hatten sich Unbekannte im Laufe des späten Mittwochnachmittags in ihrer Abwesenheit an und in dem Gebäude zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, stiegen in den Wohnbereich ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Entwendet wurden Wertgegenstände mit einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich.

