Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kirchenanbau in Flammen

53940 Hellenthal (ots)

In der Nacht zu Donnerstag um 00:20 Uhr wurde ein Brand eines Kirchengebäudes in der Straße "Im Kirschseiffen" gemeldet. In einem angrenzenden Lagerraum war ein Feuer aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Brand griff auf das alte Pfarrhaus über und von dort auch auf den Dachstuhl des Kirchengebäudes. Der Dachstuhl des Anbaus brannte aus. Die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr dauerte bis in die Vormittagsstunden an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

