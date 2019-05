Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw mit Brandsatz angesteckt

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstag (23:50 Uhr) brannte ein Pkw auf einem Grundstück An der Vogelrute in Euskirchen. Nachbarn hatten ein Knallgeräusch gehört. Beim Blick aus dem Fenster erkannten sie den in Flammen stehenden Opel-Insignia und verständigten die Polizei. Durch das Feuer wurden auch unmittelbar danebenstehende Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell