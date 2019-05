Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneuter Brand im Schleidener Tal

53937 Schleiden-Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag (1.20 Uhr) hat es erneut gebrannt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Carport, das an der Giebelwand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Ley" in Oberhausen angebaut war, in Vollbrand.

Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandgeschehens auf das Mehrfamilienhaus und ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Aufmerksame Zeugen meldeten um 1.38 Uhr, dass sie eine verdächtige Beobachtung rund einen Kilometer vom Brandort entfernt gemacht haben. Im Zuge dessen konnte ein Jugendlicher festgenommen werden.

Im Verlauf des heutigen Freitags wird es eine gemeinsame Erklärung der zuständigen Staatsanwaltschaft Aachen und der Kreispolizeibehörde Euskirchen zum Ermittlungsstand geben.

