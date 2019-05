Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Telefonbetrüger: Gewinn vorgetäuscht

53879 Euskirchen (ots)

Am Dienstagmittag (13.49 Uhr) wurde ein 63-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Euskirchen von einer unbekannten Telefonnummer angerufen. Die unbekannte männliche Person am Telefon erklärte dem Rentner, er hätte 19.700 Euro gewonnen, jedoch müsste er, um den Gewinn zu erhalten, einen Notar bezahlen. Die Person forderte 900 Euro in bar, die er bei dem Rentner zuhause abholen wollte. Der geschädigte Mann aus Euskirchen reagierte jedoch richtig: er ließ sich nicht auf den Betrug ein und rief umgehend die Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell