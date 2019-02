Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: Autofahrer (66) stößt mit Rentnerehepaar zusammen

Herne (ots)

Beim Abbiegen ist ein 66-Jähriger Autofahrer im Herner Stadtzentrum mit einem Rentnerehepaar zusammengestoßen, das gerade die Straße überqueren wollte. Die beiden Bochumer (sie 75, er 82) zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer fuhr am Samstag, 9. Februar, auf der Wiescherstraße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung zur Sodinger Straße bog er gegen 10.45 Uhr nach links in Richtung Kreuzkirche ab. Dabei stieß er mit dem Rentnerehepaar zusammen, das gerade die Straße an der dafür vorgesehenen Stelle überquerte.

Die beiden Senioren stürzten zu Boden und wurden dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

