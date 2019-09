Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei verletzte Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagabend, 27.09.2019 gegen 22:40 Uhr, waren zwei Männer aus Kerpen mit ihrem Fahrrad in Kerpen-Sindorf unterwegs. Von der Raiffeisenstraße aus kommend fuhr ein 34- jähriger Mann hinter einem 52- jährigen Mann durch die Unterführung am Bahnhof in Richtung der Thaliastraße. In Höhe des dortigen Taxistands versuchte der 34- jährige den anderen zu überholen. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrradfahrer, woraufhin sie beide stürzten. Der Überholende wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Unfallkontrahent erlitt eine leichtere Verletzung. (PW)

