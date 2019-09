Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-6: Vermisste gesucht - Jülich/Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist erneut auf der Suche nach der 14-jährigen Laura Schadegur.

Die hochschwangere Jugendliche ist zuletzt am Donnerstag (26. September) um 21:45 Uhr in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Jülich gesehen worden. Von dort ist sie abgängig. Da sie Anlaufadressen im Rhein-Erft-Kreis hat, erstreckt sich die Suche auch überregional.

Sie wurde zuletzt am 26. August im Aachener Klinikum vermisst und konnte am Freitag (30. August) um kurz nach Mitternacht nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen und dem Universitätsklinikum zurückgeführt werden.

Die Laura Schadegur steht vor der Geburt des Kindes. Der errechnete Entbindungstermin ist voraussichtlich Ende Oktober dieses Jahres.

Die Vermisste ist 160 Zentimeter groß und ist, bis auf ihr schwangerentypisches Aussehen, von sehr schlanker Statur. Sie hat schulterlange, rosafarbene Haare und war bekleidet mit einer langen, dunklen Hose, einem hellen Oberteil, einer bunten Strickjacke und einer schwarzen Wollmütze.

Die Erziehungsberechtigten sind mit einer Veröffentlichung eines Lichtbildes ihrer Tochter nicht einverstanden.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Schwangeren machen können, werden gebeten, sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle zu wenden, den Notruf 110 zu wählen oder bei der Sachbearbeitung des Kriminalkommissariates 11 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 anzurufen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell