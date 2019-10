Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher öffneten Tresor in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1262 Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Roßbachstraße in Dortmund-Huckarde erbeuteten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen Tresor und konnten unerkannt mit der Beute entkommen. Angestellte bemerkten die Tat am Montagmorgen (28.10.) vor Beginn der Arbeit und alarmierten die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt jetzt.

Wer im Bereich Roßbachstraße oder in angrenzenden Straßen zwischen Samstagabend (26.10.2019) nach Geschäftsschluss und Montagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund