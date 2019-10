Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (583/2019) Unfallflucht in Hann. Münden die Zweite: Daimler Benz beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Bahnhofstraße Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 16.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Bei einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Hann. Münden ist am vergangenen Dienstag (15.10.19) an einem schwarzen Daimler ein Schaden in Höhe von vermutlich ca. 1.500 Euro entstanden.

Nach Angaben des geschädigten Daimler-Fahrers hatte er sein Fahrzeug gegen 16.50 Uhr gegenüber der Postfiliale in Fahrtrichtung Bahnhof, halb auf dem Gehweg, ordnungsgemäß abgestellt. Als er nur fünf Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen an der Fahrzeugtür.

An dem beschädigten Pkw wurde von der Polizei roter Farbaufrieb festgestellt. Von dem Verursacher fehlt allerdings bislang jede Spur.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell