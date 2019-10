Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle mit Leichtverletzten auf der BAB63 FR Mainz; Vollsperrung

Heidesheim (ots)

Insgesamt ereignen sich drei Unfälle mit 7 beteiligten Fahrzeugen und 6 leichtverletzten Personen auf der BAB63 FR Mainz zwischen Saulheim und Nieder-Olm. Bei dem ersten Unfall kommt es beim Fahrstreifenwechsel kurz vor der AS Nieder-Olm zum Unfall mit Sachschaden. Die beiden Beteiligten verlassen ihr Fahrzeug und wollen sich kümmern. Wenige Sekunden danach verursacht ein Sprinter den zweiten Unfall, da er den ersten Unfall zu spät bemerkt. Bei diesem Unfall sind insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt, wobei vier Personen leicht verletzt werden. Ein dritter Folgeunfall ereignet sich mit zwei Beteiligten und zwei Leichtverletzten. Mehrere Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die Straße muss aufgrund austretender Betriebsstoffe und abgerissener Fahrzeugteile von der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Eine Ableitung erfolgt über die AS Saulheim und AS Wörrstadt. Das Stauende ist in Höhe AS Wörrstadt. Die BAB63 ist seit 14:52 Uhr voll gesperrt. Um 17:52 Uhr wird der linke Fahrstreifen frei gegeben. Die Verletzten werden in die Krankenhäuser nach Mainz verbracht. Es befinden sich mehrere Rettungskräfte vor Ort.

