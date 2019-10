Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb kann nicht fliehen, weil er einen Gips am Fuß hat - jetzt sitzt er in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Er wollte drei Akkus entwenden, kam damit aber nicht weit: Ein 41-jähriger Ladendieb konnte nicht schnell genug aus einem Supermarkt an der Bornstraße in der Dortmunder Nordstadt fliehen, weil ihn ein Gips am Fuß daran hinderte.

Am Donnerstag (24.10.) beobachtete ein Detektiv gegen 22.15 Uhr den Batterie-Diebstahl und verständigte die Polizei. Weit kam der humpelnde Tatverdächtige mit seinem eingegipsten Fuß allerdings nicht. Nach der Identitätsfeststellung mussten die Polizisten den Mann zunächst laufen lassen. Einen Tag später fiel der 41-Jährige erneut auf. Da wendete sich das Blatt.

Um 18.13 Uhr randalierte er in einem Reisebüro an der Kampstraße. Mitarbeiter verständigten die Polizei. Außerdem soll der Tatverdächtige für einen räuberischen Diebstahl um 18.20 Uhr in einem Drogeriemarkt auf dem Westenhellweg verantwortlich sein. Auch hier wollte der Tatverdächtige Batterien entwenden.

Polizisten konnten den Mann im Bereich Silberstraße/Hövelstraße festnehmen. Dabei leistete er Widerstand.

Die Polizei ermittelte gegen ihn und stellte dabei fest, dass der ins Polizeigewahrsam eingelieferte 41-Jährige u.a. in Berlin mehrere Straftaten, auch Gewalttaten, begangen und dort auch schon in Untersuchungshaft gesessen hat. Wegen Fluchtgefahr ordnete ein Richter erneut die Untersuchungshaft an. Dort ist der 41-Jährige inzwischen angekommen.

