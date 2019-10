Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Versammlung zum Militäreinsatz der Türkei in Syrien

Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, versammelten sich gegen 17.00 Uhr etwa 100 Teilnehmer auf dem Marktplatz an der Roten Schule. Die Versammlung begab sich in die Fußgängerzone zu einer Zwischenkundgebung und endete schließlich gegen 18.30 Uhr mit einer Kundgebung am Pingel-Anton-Platz. Es wurde ein absolut friedlicher Verlauf festgestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, kam es um 11.28 Uhr auf der Drüdingstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Drüdingstraße aus nach rechts auf die Bether Straße abbiegen. Hier übersah er einen 68-jährige Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, kam es um 14.15 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel wollte von einem Grundstück auf die Löninger Straße auffahren. Hierbei übersah sie einen 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

