Damme - Einbruch in einen Verkaufswagen

In der Nacht von Dienstag, 22. Oktober 2019, 19.15 Uhr auf Mittwoch, 23. Oktober 2019, 9.00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einem Verkaufswagen eines Fischhandels in der Straße Im Hofe auf und entwendete die Trinkgeldbox sowie Münzgeld aus einer Geldkassette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Einbruch in einen Imbiss

Zwischen Dienstag, 22. Oktober 2019, 19.45 Uhr und Mittwoch, 23. Oktober 2019, 10.15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Imbissstand in der Wiesenstraße. Der Täter entwendete zwei Spardosen und Cola-Flaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, um 7.35 Uhr kam es auf der Telbraker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Vechta fuhr auf der Telbraker Straße und wollte nach links auf die Oyther Straße abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Goldenstedt, welche auf dem Radweg in Richtung Vechta fuhr. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

