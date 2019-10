Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, 21. Oktober 2019, 15.30 Uhr und Dienstag, 22. Oktober 2019, 10.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür einer Kneipe in der Straße Am Marktplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 21.Oktober 2019, 19.30 Uhr und Dienstag, 22. Oktober 2019, 8.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Geschäfts in der Keetstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 22. Oktober 2019, um 19.35 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Holdorf mit einem Pkw die Straße Am Lagerweg und wollte nach links in die Straße Am Walltor abbiegen. Zuvor ließ sie ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug passieren, übersah jedoch ein dahinter befindliches Kraftrad, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige Kraftradfahrer aus Steinfeld wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

