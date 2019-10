Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. Oktober 2019, um 17.11 Uhr ist es auf der B401 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Esterwegen fuhr von Oldenburg kommend in Richtung Papenburg und wollte nach links in die Alte Hauptstraße abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrerin aus Oldenburg. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Oldenburgerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

