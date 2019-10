Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus PKW

In der Zeit zwischen Freitag, 18.Oktober 2019 bis Montag, 21.Oktober 2019, um 5.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der St.-Josef-Straße ein Kleinbus gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug ein Lasergerät und ein Hilti-Multitool. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 3800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.04474-310) entgegen.

Löningen - Diebstahl mehrerer Kabelstücke

In der Zeit zwischen Montag, 21.Oktober 2019, 17.00 Uhr und Dienstag, 22. Oktober 2019, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kabelstücke von einer Baustelle in der Böener Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Lindern - Diebstahl von Dekokugeln

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. Oktober 2019, 15.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Vorgarten in der Straße Am Eichenwall drei Dekokugeln aus Edelstahl mit Halterung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Lastrup - Hemmelte - Sachbeschädigung mehrerer Verkehrszeichen

Zwischen Freitag, 18. Oktober 2019, 12.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 9.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Verkehrszeichen in der Bahnhofsstraße. Es entstand ein geschätzter Schaden von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 14.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines Jaguars, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadtpark abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Überladener Sattelzug

Ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Wrestedt befuhr am Montag, 21. Oktober 2019, um 12:45 Uhr die Bundesstraße 72, als er in eine Kontrolle der Polizei geriet. Die Polizeibeamten stellten hierbei fest, dass der Sattelzug massiv mit Hühnertrockenkot überladen war. Eine Messung des Gewichts ergab eine Überladung von mehr als 25%. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

