Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - In Schuppen eingestiegen

Gernsbach (ots)

Unbekannte machten sich im Verlauf des Mittwochabends an einem Holzschuppen in der Bahnhofstraße zu schaffen. Indem die ungebetenen Besucher gewaltsam die Tür des Schopfes aufbrachen, gelangten sie hinein und entwendeten daraus diverse Metallgegenstände. Sie sorgten so für einen Diebstahlschaden von über Tausend Euro.

