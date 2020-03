Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebesgut aus mehreren Kaufhäusern

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 04.03.2020, um 15:30 Uhr, wurde eine 68-Jährige beim Diebstahl eines Kosmektikartikels in einem Drogeriemarkt in Ludwigshafen ertappt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Ludwigshafenerin wurde weiteres Diebesgut aus mehreren Kaufhäuser der Innenstadt festgestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Person muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Das sichergestellte Diebesgut wird nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an die Eigentümer zurückgegeben.

