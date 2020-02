Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar)Quad-Fahrer wird schwer verletzt 16.2.20, 16.45 Uhr

Sulz-Bergfelden (ots)

Bei einem Unfall in der Wertstraße ist am Sonntag ein Quadfahrer schwer verletzt worden. Vermutlich wegen einer kurzen Unachtsamkeit kam der 59-jährige Fahrer nach rechts von der Straße ab, wo er auf einen großen Stein stieß. Beim Aufprall stürzte der Mann von seinem über 30 PS starken vierrädrigen Fahrzeug und zog sich hierbei auch schwere Kopfverletzungen zu, da er keinen geeigneten Schutzhelm trug. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

