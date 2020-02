Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Exhibitionist belästigt junge Frau 16.2.20, 22 Uhr

Rottweil (ots)

Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend in der Nägelesgrabenstraße eine junge Frau belästigt. Die 22-Jährige saß im Auto, als der etwa 170 cm große und etwa 25 Jahre alte Mann, der mit einer schwarzen, kurzen Winterjacke herantrat, vor ihr zu onanieren anfing. Als sie Angehörige mit dem Handy anrief und um Hilfe bat, flüchtete der südländisch aussehende Mann, der kurze dunkle Haare hatte und zudem eine hellbraune Hose mit mehreren kleineren Löchern trug in Richtung Schwarzes Tor. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Polizei Rottweil bittet um Hinweise zu dem Täter unter 0741 477-0

